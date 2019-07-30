بالصور.. دورة للتخلص اﻵمن من المخلفات الطبية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

نظمت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية حول كيفية تقييم الأثر البيئي والمنهجية العلمية للتداول، والتخلص اﻵمن من المخلفات الطبية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالسويس.

وتعقد الدورة التدريبية علي مدار 3 أيام لتوضيح طرق التخلص اﻵمن من المخلفات الطبية، نظرًا لما تمثله من خطورة علي البيئة وبكتريا وفيروسات وفطريات، تسبب الأمراض والأوبئة سريعة الانتشار.

وتناول موضوع التدريب في اليوم الأول شرح للطرق العلمية في كيفية التداول والتخلص اﻵمن من النفايات الطبية الخطرة داخل وخارج المؤسسات الطبية، سواء عن طريق الردم أو الحرق، وكذا التخلص الحراري لمنع انتشار العدوي والحفاظ علي بيئة خالية من الأمراض والأوبئة.