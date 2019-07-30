اختلس عهدته.. إحالة أمين خزينة إدارة تعليمية بكفر الشيخ إلى النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أمين خزينة الإدارة التعليمية بالحامول إلى النيابة العامة، وقرر إيقافه عن العمل لعدم قيامه بتوريد المبالغ المحصلة بمعرفته بحساب الإدارة بالبنك المختص، وذلك بناءً على تقرير إدارة البحوث والاختلاسات بالإدارة المالية.

وقال البيان الصادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، إن أمين الخزينة استخرج حافظة التوريد بإجمالي المبالغ المحصلة من ادارة الحسابات ليتولى إيداعها بالبنك، وقدرت بمبلغ 144 ألفًا و386 جنيهًا و34 قرش، مايعد اختلاسًا.

وأوضح البيان أن محافظ كفر الشيخ ألزم أمين الخزينة، برد المبلغ المذكور مضافًا إليها الفوائد القانونية وفقا لسعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي.

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وكشف تقرير فحص لجنة إدارة البحوث والاختلاسات بالإدارية المالية، أنه جرى تكليف "إ. ع"، بأعمال الخزينة بديوان الإدارة التعليمية بالحامول بمفرده منذ 5 يونيو 2017، وهو مستمر في عمله حتى تاريخه، وفقا لما أفاد به التوجيه المالي والإداري بالإدارة.

وانتهى الفحص إلى عدم قيام مسئول خزينة الإدارة التعليمة بالحامول، بتوريد المبالغ المحصلة بمعرفته في غصون شهر يناير 2019، والتي بلغ ما أمكن حصره منها 144 ألفًا و386 جنيهُا و34 قرش، بحساب الإدارة التعليمية بالبنك المختص حتى تاريخه، ما يعد اختلاسا للمبالغ المذكورة يستوجب مسائلته عليها.

ووجه المحافظ إدارة الحامول التعليمية بقيد المبالغ المختلسة بحساب الديون والمطلوبات الحكومية (اختلاس) طرف المذكور، والعمل على تحصيلها مضافا إليها الفوائد القانونية، ولا يخلى طرفة لأى سبب إلا بعد سداد ما يكون مستحقا من ديون، على أن تقوم إدارة الحامول التعليمة بإبلاغ صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد بالواقعة.