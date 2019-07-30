عاجل / مرة اخرى ايقاف حركة الجولان في مطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه للقصف الكثيف

اعلنت السلطات الليبية اليوم توقف الملاحة الجوية من جديد في مطار معيتيقة الدولي جراء تعرضه للقصف الكثيف من قبل الجيش الليبي .
يذكر ان المبعوث الامم غسان سلامة طالب بوقف القتال ووقف قصف مطار معيتيقة الدولي .
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