الكويت والعراق يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - اليوم الثلاثاء - مع وزير الداخلية العراقي الدكتور طاهر ياسين الياسري، سبل تعزيز التعاون المشترك بينالبلدين.
استعرض الجانبان- خلال اللقاء، الذي عقد بقصر بيان - مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بحضور نائب رئيس مجلسالوزراء، وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
كان وزير الداخلية العراقي، الدكتور طاهر ياسين الياسري، وصل الكويت في وقت سابق، اليوم، في زيارة رسمية.
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