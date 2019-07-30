رئيس النواب القبرصي يترأس وفدًا برلمانيًا إلى بلغاريا

وصل وفد برلماني قبرصي، برئاسة رئيس مجلس النواب ديمتريس سيلوريس اليوم الثلاثاء إلى بلغاريا، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيسة البرلمان تسفيتا كارايانشيفا.
وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن الوفد يضم النواب كوستاسكونستانتينو وستيفانوس ستيفانو وبانيكوس ليونيدو، ويلتقي سيلوريس والوفد المرافق - خلال الزيارة - برئيسة البرلمان كارايانشيفا، كما سيلتقي بالرئيس البلغاري رومن راديف ورئيس الوزراء بويكو بوريسوف.
ويجتمع سيلوريس مع نائب وزير الخارجية إميليا كراليفا والبطريرك نيوفيت ورئيسة المجلس البلدي لصوفيا إيلين جيرديكوف ورجال الأعمال القبارصة في بلغاريا.
ويلتقي سيلوريس أيضاً مع نائب رئيس البرلمان يافور نوتيف ورئيس مجموعة الصداقة البلغارية القبرصية في البرلمان دورا إيلييفا إيانكوفا خلال غداء عمل.
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