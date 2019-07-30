تونس: 1572 قائمة تترشح للانتخابات التشريعية

أكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية وعضو مجلس هذه الهيئة حسناء بن سليمان أن عدد القوائم المقدمة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بلغ 1572 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها وعددها 33 دائرة.

أضافت بن سليمان في تصريح صحفي، أن العدد الإجمالي للمرشحين ضمن هذه القوائم بلغ 15 ألفًا و737 مرشحًا يتنافسون للفوز بأحد مقاعد

المجلس النيابي المقبل وعددها 217 مقعدًا، وتوزعت مجمل تلك القوائم بين 163 قائمة ائتلافية و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة.قالت الناطقة إن الدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد (وسط تونس) شهدت أعلى نسبة قوائم حيث بلغت 75 قائمة، تليها الدائرة الانتخابية بقفصة (جنوب غرب تونس) بـ70 قائمة، أما الدائرة الانتخابية بألمانيا فسجلت أقل عدد وهو 18 قائمة.وفق القواعد الانتخابية المعلنة سابقًا من قبل هيئة الانتخابات، سيتم الإعلان عن القوائم النهائية المقبولة يوم 30 أغسطس المقبل ومن المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق التشريعي يوم 14 سبتمبر المقبل داخل تونس 27 دائرة انتخابية ويوم 12 سبتمبر في الدوائر الانتخابية بالخارج 6 دوائر انتخابية، أما الاقتراع فسيجري يوم 6 أكتوبر 2019 للناخبين في تونس، وأيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه للناخبين خارجها.