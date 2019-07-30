بإجمالي مبلغ 150 ألف درهم.. تكافل الصحفيين يوافق على 5 طلبات قروض لأعضائه

وافق مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية، على صرف 5 طلبات لمنح القروض، منهم طلب من الأعضاء العاملين، و4 من الأعضاء المنتسبين، من الطلبات المقدمة من أعضاء الصندوق، التي بلغ عددها 53 طلبًا، بعد أن منح الصندوق ثلاث دفعات سابقة لعدد 45 من أعضائه.

قال ياسين سالم، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، إن مجلس الإدارة اعتمد صرف

هذه الدفعة من القروض للزملاء الذين تقدموا للحصول على القرض، للمرة الأولى، وللحالات الحرجة.

أضاف سالم، أن مجلس الإدارة سينظر في اجتماعه المقبل في الطلبات المتبقية وعددها 48 طلبًا، ومنح القروض بناءً على المتحصلات من أقساط القروض الممنوحة للأعضاء.

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أشار نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أن الموافقة على طلبات القروض

المقدمة تمت بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وطبقًا للشروط ولائحة النظام الأساسي للصندوق، وبذلك يكون الصندوق منح أعضاء الصندوق قروضًا بمبلغ 1865000.00 درهم (مليون وثماني مائة وخمسة وستون ألف درهم)، لعدد 50 من الأعضاء منذ نهاية مارس الماضي.

حث سالم الممتنعين عن سداد الأقساط بسرعة إيفاء ورد ما عليهم من أقساط للصندوق، حتى يتمكن مجلس الإدارة منح القروض للزملاء بقائمة الانتظار، وحفاظًا على أموال الصندوق.

حضر الاجتماع موزة مطر، رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة المعينى، أمين الصندوق، وكلثم المندوس، أمين السر العام.