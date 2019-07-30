أمطار غزيرة تودي بحياة 16 شخصاً بجنوب باكستان

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 16 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، بعدما أحدثت الأمطار الموسمية دماراً في إقليم السند بجنوب باكستان.

وقال شايان شاه، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الإقليمية: "لقى ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم في مدينة كراتشي الساحلية".

وقال سيمي جميل، المسؤول بمركز طبي في كراتشي "جرى نقل جثث ستة أشخاص للمستشفى بعدما تعرضوا للصعق الكهربائي".

وأضاف شاه أن سبعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مناطق داخلية بالإقليم، بينهم أربعة بمنطقة بادين، حيث ضربتهم صاعقة برق بقرية.

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وشهدت مدينة كراتشي، أكبر المدن الباكستانية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، هطول أمطار غزيرة، ممّا تسبب في حدوث فيضانات في الشوارع وأضر بأنظمة الكهرباء والصرف الصحي.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن إدارة مدينة كراتشي أعلنت استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية اليوم.

ويشار إلى أن الفيضانات عادة ما تقع في جنوب آسيا خلال موسم الأمطار الموسمية، الذي يبدأ في يوليو، ويستمر حتى نهاية أغسطس.

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