"الانتقالي السوداني": قتل المتظاهرين السلميين جريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة

قال رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن مقتل متظاهرين في مسيرة، يوم الإثنين، في الأبيض كبرى مدن ولاية شمال كردفان يعتبر "جريمة غير مقبولة"، على ما ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء.

وأضاف البرهان "ما حدث في الأُبيض أمر مؤسف وحزين، وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة"، في إشارة لمقتل خمسة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب ثانويين في المدينة الواقعة في وسط البلاد. بحسب تصريحات لمجموعة صحفيين نقلها التلفزيون الرسمي.

وقتل المتظاهرون الخمسة خلال مسيرة لطلاب مدارس ضد النقص في الغذاء والوقود في الأُبيض.

وعلى الإثر، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان فرض حظر تجول ليلي في الأُبيض، وثلاث مدن أخرى، إضافة إلى تعليق الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية.

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وجاء مقتل المتظاهرين عشية استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوي الحرية والتغيير لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، والتي كان مقرراً لها اليوم الثلاثاء.

ومساء الإثنين، تدخلت الشرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع في ثلاثة مناطق بالخرطوم لتفريق متظاهرين.

وكان قادة الجيش وقوى تحالف الحرية والتغيير وقعوا صباح 17 يوليو بالأحرف الأولى "إعلاناً سياسياً" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً.