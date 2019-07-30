"التحالف" يدمر غرفة عمليات لميليشيات الحوثي في صعـدة

دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غرفة عمليات تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمالي اليمن، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح موقع "سبتمبر نت"التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت غرفة عمليات للميليشيات في وادي "حضوان" الواقع في محيط مركز مديرية كتاف، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية.
وفي السياق ذاته دكّت مقاتلات دعم الشرعية تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في وادي "الفحلوين" بالمديرية نفسها، ما نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الإرهابية، وتدمير آليات تابعة لها.
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