كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل توسع دائرة استهداف إيران في العراق وسورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر دبلوماسية غربية تأكيدها أن إسرائيل وسّعت دائرة استهداف إيران في كل من العراق وسوريا.

وكانت مصادر أفادت بتعرض "قاعدة أشرف" العراقية لهجوم جوي إسرائيلي أول أمس.

وتقع القاعدة على بعد 80 كيلومتراً من حدود إيران و40 كيلومتراً شمال شرق بغداد.

وقالت المصادر إن الغارات أصابت "مستشارين إيرانيين، واستهدفت شحنة من قاذفات صواريخ باليستية تم نقلها قبل فترة قصيرة من إيران إلى العراق".

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وأكدت المصادر الدبلوماسية أن القصف على معسكر "آمرلي" بمحافظة صلاح الدين في 19 يوليو الحالي نفذته طائرة "إف.35" إسرائيلية.

وأشارت إلى تعرض تلة الحارة في ريف درعا جنوب سوريا، الأربعاء الماضي لـ"قصف إسرائيلي استهدف منع إيران من السيطرة على هذه التلة الاستراتيجية".

وتزامن كل هذا مع الإعلان عن إجراء تجارب إسرائيلية أمريكية على صاروخ "سهم 3" في آلاسكا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو؛ الأحد: "كانت (الصواريخ) ناجحة بطريقة تفوق الخيال. هذا يعني أن إسرائيل يمكن أن تعترض صواريخ باليستية من إيران".