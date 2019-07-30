كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح رئاسي أمريكي يتعاون مع مغنية راب لاستقطاب الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وحّد المرشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، الجهود مع مغنية الراب الأمريكية كاردي بي أمس الإثنين، لحضّ الناخبين الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

والتقى الثنائي في مركز للتجميل في ديترويت شمال الولايات المتحدة لتصوير إعلان موجه للناخبين الشباب، وهو مكان مناسب لكاردي بي المعروفة هناك لأغانيها، وأوضح ساندرز لقناة "سي إن إن" قبل بدء التصوير، "نعمل على طرق لتعبئة الشباب حول المسائل السياسية"، مضيفاً "كثير منهم يصوتون، لكن ذلك ليس كافياً".

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ونشرت كاردي بي المتحدرة من حي برونكس بعد ذلك صورة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وهي تتحاور مع السناتور المستقل عن فرمونت وشكرته للعمل معها في مشاريعها من أجل تغيير البلاد.

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها كاردي بي تأييدها لساندرز، ففي 16 يوليو الجاري، كتبت عنه على تويتر "هذا الرجل يكافح من أجل المساواة في الحقوق، الحقوق الإنسانية، منذ وقت طويل"، ومطلع العام، هاجمت الرئيس دونالد ترامب واتهمته بأنه يجبر العديد من الموظفين على العودة إلى أعمالهم بدون رواتب للحد من آثار الإغلاق الحكومي.

ويشغل بيرني ساندرز المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي التي تمنحه 15% للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديموقراطي، بحسب موقع "ريل كلير بوليتيكس" الذي ينشر استطلاعات رأي مختلفة، وهو قريب من السناتورة الديموقراطية إليزابيث وارن 14.5% لكن يبقى بعيداً عن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن 29.3%.