كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف كوكب جديد يشبه الأرض على بعد 73 سنة ضوئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم اكتشاف كوكب جديد يشبه الأرض، ضمن ثلاثة كواكب جديدة في نظام النجوم على بعد 73 سنة ضوئية من الأرض، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم.

ويدور الثلاثي حول نجم قزم معروف بإسم "توى 270"، وهو من بين أصغر وأقرب علماء الكواكب الخارجية الذين تم اكتشافهم حتى الآن.

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ويحتوي النظام على ما يسمى بالأرض الفائقة الصخرية، والتي تعد أكبر قليلاً من كوكبنا، إلى جانب كواكب غازية أصغر من نبتون ولكن حجم الأرض مرتين.

وفي نظامنا الشمسي، لا توجد مثل هذه الكواكب المتوسطة الحجم بين الأرض ونبتون- لذلك يمكن لهذه "الروابط المفقودة" تسليط الضوء على تكوين الكوكب.

تم اكتشاف العوالم الثلاثة باستخدام أقمار صناعية أطلقتها ناسا عام 2018 لإيجاد عوالم جديدة حول النجوم المجاورة.