كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا مذبحة السجن بالبرازيل إلى 57 قتيلا بينهم 16 ذبيحا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات في ولاية بارا البرازيلية، إن اشتباكًا دمويًا بين عصابتين بالسجن أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 57 سجينًا، وتم قطع رأس 16 منهم، في أحدث اشتباك مميت في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة البرازيلية للسيطرة على سجون البلاد المكتظة.

وأوضحت سلطات الولاية، أن اعمال الشغب بدأت فى حوالى السابعة صباحا بالتوقيت المحلى فى سجن بمدينة التاميرا الشمالية وشاركت فيها عصابات منافسة.

وأشارت حكومة ولاية بارا في بيان إلى أن سجناء ينتمون لعصابة كوماندو كلاس أشعلوا النار في زنزانة تحتوي على سجناء من عصابة كوماندو فيرميلهو أو القيادة الحمراء، وأضافت ان معظم القتلى ماتوا في الحريق ، بينما أخذ اثنان من الحراس كرهائن ، لكن أطلق سراحهما فيما بعد.

وقال مدير سجن الولاية جارباس فاسكونسيلوس في البيان "لقد كان عملا مستهدفا"، مضيفا أنه لم تكن هناك معلومات مخابرات سابقة تشير إلى وقوع هجوم، وتابع :"كان الهدف هو إظهار أنه كان بمثابة تسوية للحسابات بين العصابتين".