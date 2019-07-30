كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تحكم على رئيس بلدية طهران السابق بالإعدام لقتله زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أورد التلفزيون الحكومي الإيراني انه حكم علي رئيس بلدية طهران السابق الذي شغل منصب نائب رئيس البلاد بالإعدام لقتله زوجته.

نقل تقرير اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي قوله إن محمد علي نجفي أدين بإطلاق النار على زوجته ميترا أوستاد. يمكن استئناف الحكم في غضون 20 يومًا.

اعتقلت الشرطة النجفي في مايو، بعد أن ذهب إلى السلطات واعترف بالقتل. في ذلك الوقت، قال المسؤولون إن النجفي وأوستاد، زوجته الثانية، كانا يواجهان مشاكل منزلية.

استقال النجفي من منصب العمدة في عام 2018، بعد أن انتقده المتشددون لظهوره في فيديو يحضر عرضًا راقصًا للفتيات الصغيرات في عرض مدرسي.

العنف المسلح نادر جدًا في إيران، وخاصة بين النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد.

