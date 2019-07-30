كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الفلبيني ينتقد الصين بسبب تصرفات بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا الصين بسبب ما وصفه بأنه أعمال تنمر في بحر الصين الجنوبي، ويقول إن تأكيدات بكين السلمية تتناقض مع سلوكها في البحر المتنازع عليه.

انتقد لورنزانا تصرفات الصين المتزايدة الحزم عندما طلب منها التعليق اليوم الثلاثاء على تأكيدات السفير الصيني بأن بكين لن تسعى للهيمنة علي المياه المتنازع عليها.

صرح لورينزانا: "إنهم يقولون:" نحن لا نرهب الناس، إنهم يتبعون القانون الدولي، لكنني اقول إنك لا تفعل، وما تقوله مناقض لما تفعله على الواقع ".

وقال إن استحواذ الصين على سكاربورو شوال في أعقاب مواجهة مطولة استمرت عام 2012 "كان مضايقة". يتناقض موقفه النقدي مع موقف الرئيس الصديق للصين.

