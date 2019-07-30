كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء يتوقعون "تسونامي" من مرض السرطان يضرب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع باحثون أن تتزايد الإصابات الأمراض السرطانية على مستوى العالم مستقبلا، وخاصة في الدول النامية والناشئة.

وقال ميخائيل باومان، رئيس مجلس إدارة المركز الألماني لأبحاث السرطان: "ليس من المبالغ فيه القول إننا بصدد التعرض لتسونامي من إصابات بالسرطان"، وفقا لصحيفة "البيان".

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ويتوقع باومان أن تتزايد الإصابات السرطانية الجديدة في ألمانيا أيضا، من نحو 500 ألف سنويا إلى نحو 600 ألف إصابة جديدة عام 2030.

ولم يعز رئيس المركز هذه التزايد المتوقع إلى التطور السكاني وحده، بل أيضا إلى عوامل في أسلوب الحياة مثل التدخين والسمنة.