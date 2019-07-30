كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في كراتشي الباكستانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت الأمطار الموسمية الغزيرة مدينة كراتشي بجنوب باكستان، مما تسبب في فيضانات وقتل ستة أشخاص، وأغلقت السلطات المدارس.

تقول الدكتورة سيمي جمالي، المتحدثة باسم مستشفى جناح بالمدينة، إن الوفيات نجمت عن الصعق بالكهرباء مع غمر كابلات الكهرباء بالماء.

بدأ هطول الأمطار الغزيرة يوم الاثنين واستمر حتي اليوم الثلاثاء وغمرت مياه الصرف الصحي معظم الشوارع في كراتشي، عاصمة إقليم السند الجنوبي.

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وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار غزيرة الأسبوع المقبل.

في كل عام، تكافح العديد من المدن في باكستان لمواجهة الطوفان الموسمي السنوي، مما يثير انتقادات حول سوء التخطيط. يمتد موسم الرياح الموسمية من يوليو إلى سبتمبر.

منذ بداية الأمطار الموسمية هذا الشهر، قُتل العشرات من الناس بسبب الفيضانات المفاجئة والصعق بالكهرباء وانهيار الأسطح.

