فاجعة.. تحطم طائرة في حي سكني بباكستان يوقع 17 قتيلا

فاجعة جديدة ليلة أمس في باكستان، حيث تحطمت طائرة في منطقة سكنية، مخلفة أزيد من عشرة صحايا.
وفي ذات السياق، قال بيان من إدارة الاتصالات في الجيش الباكستاني إن طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية تحطمت في منطقة مشيدة بمدينة روالبندي، مما أدى إلى مقتل كل طاقمها وعددهم خمسة بالإضافة إلى 12 مدنيا.
وأضاف البيان أن 12 مدنيا آخرين أصيبوا في التحطم الذي أدى لاندلاع حريق في المدينة. ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث وقامت بإخماد الحريق، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 17 قتيلا.
وفرض عناصر من الجيش الباكستاني طوقا أمنيا حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحا على حطامها المشتعل والمتفحم شعار الجيش.
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