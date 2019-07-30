داكوستا والأحمدي خارج قائمة اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

خلت قائمة أسماء نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، المشاركة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، أمام ذوب آهان أصفهان الإيراني، غشت المقبل، من الثنائي المغربي مروان داكوستا، وكريم الأحمدي.
واختار الشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد، الرباعي الأجنبي الذي سيدفع به خلال مباراته الآسيوية، يتقدمه مواطنه كارلوس فلانويفا، ومواطنه الآخر من أصل فلسطيني لويس خيمينيز، ثم البرازيلي رومارينهو، والأرجنتيني إيمليانو فيتشو.
وكان داكوستا والأحمدي التحقا بمعسكر فريقهما، في دبي الإماراتية، أمس الاثنين، بعد أن انتهت عطلتهما الإضافية، عقب مشاركتهما رفقة المنتخب الوطني بنهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، والتي غادرت “أسود الأطلس” منافساتها من ثمن النهائي، بالخسارة ضد بنين بركلات الترجيح.
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