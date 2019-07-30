القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في الخمسينات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق على شارع رقم 89 بالقرب من بلدة حرفيش في الجليل الأعلى، اليوم الثلاثاء.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين دراجة نارية وشاحنة، ما أسفر عن إصابة سائق الأولى بجروح خطيرة.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح في منطقة الرأس.
وقد جرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة حرجة لسائق دراجة نارية في حادث قرب حرفيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.