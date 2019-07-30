إصابة حرجة لسائق دراجة نارية في حادث قرب حرفيش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في الخمسينات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق على شارع رقم 89 بالقرب من بلدة حرفيش في الجليل الأعلى، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين دراجة نارية وشاحنة، ما أسفر عن إصابة سائق الأولى بجروح خطيرة.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح في منطقة الرأس.

وقد جرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.