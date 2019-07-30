3 ملايين دولار جائزة أول بطل عالم في 'فورتنايت' (فيديو وصور)

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أصبح الأميركي كايل غيرسدورف الملقب "بوغا"، مساء الأحد، في نيويورك أول بطل منفرد للعالم في لعبة "فورتنايت".
وعلق الشاب وهو من بنسلفانيا "إنه امر لا يصدق" وهو حقق ضعف النقاط عن أقرب منافسيه (59 في مقابل 33 نقطة).
وتقوم اللعبة على التواجد في جزيرة مع لاعبين آخرين على أن يفوز الشخص الذي يصمد حتى النهاية، ومع تقدم اللعبة تضيق المساحة المتاحة ما يسرع الحسم.
وعلى الجزيرة يمكن للاعبين الحصول على أسلحة ومواد بناء تسمح لهم ببناء منشآت للحماية من هجمات الخصوم.
وقال صديقه المقرب كولن برادلي بعد المباراة النهائية "هو من أذكى اللاعبين. يعرف متى يهاجم ومتى يحجم عن ذلك هو جيدا جدا في الاستراتيجية".
والسبت، أصبح النروجي إميل برغكويست يدرسن وزميله النمساوي توماس أرنولد أول ثنائي يتوج بطلا للعالم في لعبة "فورتنايت". وقد تقاسما جائزة قدرها 3 ملايين دولار.
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