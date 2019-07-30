3 ملايين دولار جائزة أول بطل عالم في 'فورتنايت' (فيديو وصور)

وعلق الشاب وهو من بنسلفانيا "إنه امر لا يصدق" وهو حقق ضعف النقاط عن أقرب منافسيه (59 في مقابل 33 نقطة).

وحصد الفتى الأميركي البالغ من العمر 16 عاما، جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار، وفق "فرانس برس".

واستهل غيدرسدورف الفوز منذ المباراة الأولى في مسابقة "فورتنايت" التي ضمت ست مباريات.

وتقوم اللعبة على التواجد في جزيرة مع لاعبين آخرين على أن يفوز الشخص الذي يصمد حتى النهاية، ومع تقدم اللعبة تضيق المساحة المتاحة ما يسرع الحسم.

وعلى الجزيرة يمكن للاعبين الحصول على أسلحة ومواد بناء تسمح لهم ببناء منشآت للحماية من هجمات الخصوم.