حريق داخل فندق حجّاج في مكة! (صور)

سيطرت قوات الدفاع المدني السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في سكن حجّاج قطاع غزة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وبحسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم"، فقد تمّ إخلاء جميع الحجاّج الفلسطينيين من فندق "جوهر السعد" بدون تسجيل إصابات. واندلع الحريق نتيجة "ماس" في غرفة الكهرباء، وأدّى لانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي، ما اضطر إدارة الفندق إلى إخلاء الحجاج. Advertisements

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