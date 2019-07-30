لم تكن الطفلة رفيف حيدر الاولى ولا الاخيرة التي توفيت نتيجة الاهمال في القطاع الطبي، بعد ابتلاعها جبة جوز كبيرة.
وقد أعلن وزير الصحة العراقية، علاء الدين علوان، أن لا علاقة للوزارة بهذا الموضوع، مشيرا الى ان بإمكان والد الطفلة رفع دعوى قضائية تجاه الطبيب.
ومن جهتهم، اغلق الاطباء في الديوانية عياداتهم بسلاسل غليظة، متهمين وزارة الصحة بالتقصير وبعدم تأمين المعدات الطبية اللازمة للمستشفيات.
ويبقى السؤال الثابت: كم من العراقيين سيموتون مثلما ماتت رفيف حيدر لينتهي المطاف بذويهم برفع قضية على الطبيب الخفر؟
يمكن مشاهدة التفاصيل، في الفيديوغراف المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: موت الطفلة رفيف يعكس رداءة الواقع الطبي في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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