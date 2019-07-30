حرب باحد السجون توقع 52 قتيلا بينهم 16 قطعت رؤوسهم!

ذكرت سلطة السجون بولاية بارا البرازيلية أن ما لا يقل عن 52 نزيلا لقوا حتفهم، بينهم 16 قطعت رؤوسهم في أعمال شغب بدأت صباح الامس ،الاثنين، بالولاية الواقعة في شمال البرازيل.
وفي أواخر مايو/أيار، قتل 55 سجينا في مواجهات استمرت يومين في العديد من سجون ولاية أمازونيا.
وفي بداية 2017، تسببت أعمال شغب دامية بمقتل نحو مئة سجين خلال شهر، وتنسب السلطات هذه المجازر إلى مواجهات بين عصابات متنافسة لتهريب المخدرات.
ويشكل شمال البرازيل منطقة إستراتيجية لنقل مادة الكوكايين التي مصدرها كولومبيا وفنزويلا وبوليفيا.
وفي عام 2016، أحصي وجود 727 ألف سجين في البرازيل، لتحل في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد النزلاء في سجونها، علما بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة.
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