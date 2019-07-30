بالفيديو... مقتل تلاميذ بالرصاص يشعل الأوضاع في السودان

اشتعلت الأوضاع في السودان من جديد بعد أن سقط، 5 أشخاص من بينهم 4 من تلاميذ المدارس في مدينة الأبيض،حيث أسفرت الواقعة عن إشعال غضب المعارضة التي طالبت بتنظيم احتجاج على تلك الحادثة.
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيان، دعا فيه الشعب السوداني للخروج إلى الشوارع في كل أنحاء البلاد للتنديد بسقوط قتلى في الأبيض، التي تبعد نحو 400 كيلومتر جنوب غربي الخرطوم.
وطالبت جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان يوم الإثنين، المجلس العسكري الحاكم بالموافقة الفورية على اتفاق انتقالي نهائي بعد واقعة التلاميذ.
وطالبت جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان يوم الإثنين، المجلس العسكري الحاكم بالموافقة الفورية على اتفاق انتقالي نهائي بعد واقعة التلاميذ.
ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الواقعة أو المتسبب في مقتل التلاميذ.
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