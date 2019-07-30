الاتحاد الأفريقي يدين الهجوم الإرهابي على بعثته في الصومال

أدان الاتحاد الأفريقي بـ"شدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف بعثة قواته في الصومال "الأمصيوم" بالقرب من العاصمة مقديشو، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى.



وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه الثلاثاء، إنه يدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه مسلحو حركة الشباب الإرهابية، الإثنين، على أفراد من بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأعرب فكي عن عميق التعازي لأسر الضحايا، فيما تمنى الشفاء العاجل للمصابين من القوات البورندية التي تعمل ضمن قوات "الأمصيوم" في حفظ السلام والأمن بالصومال.

وأكد التزام الاتحاد الأفريقي بالعمل من أجل تعزيز السلام والأمن بالصومال، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز المكاسب الأمنية في البلاد.

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وكانت بوروندي أعلنت عن مقتل 6 من جنودها بالصومال، في هجوم بالقرب من العاصمة مقديشو شنه مسلحون من حركة الشباب الإرهابية.

وقال العقيد فلوريبرت بييركي، المتحدث باسم الجيش البوروندي، إن الحركة شنت هجوما على قوات بلاده قرب مدينة بلعد الواقعة على بعد 30 كم شرق العاصمة مقديشو.

وأضاف أن 6 جنود قتلوا كما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، فيما لا يزال جنديان في عداد المفقودين.

وتعتبر بورندي ثاني أكبر دولة تسهم بقواتها في بعثة قوات الاتحاد الأفريقي بالصومال "أميصوم" بعد أوغندا، وتشارك قواتها في مهمة حفظ السلام في الصومال منذ عام 2007.

ويشار إلى أن بعثة قوات الاتحاد الأفريقي"أميصوم" تنتشر منذ عام 2006 في الصومال، حيث يدعم 22 ألفا من جنودها الحكومة الصومالية في مواجهة حركة "الشباب".