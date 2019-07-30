مصدر أمني: عسكري أفغاني مسؤول عن مقتل الجنديين الأمريكيين الاثنين

قال مصدر أمني ، الثلاثاء، إن جنديا أفغانيا مسؤول عن موت عسكريين أمريكيين اثنين في قاعدة للجيش الوطني جنوبي البلاد أمس الإثنين.

وكان حلف شمال الأطلسي أعلن، الإثنين، عن مقتل جنديين أمريكيين لم تكشف هويتهما، موضحا أنهما قتلا "خلال عملهما في الميدان"، دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.

وقال محمد قسام، أحد مساعدي قائد الشرطة المحلية، إن "جنديا في الجيش الأفغاني فتح النار على الجنديين الأمريكيين".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تتحدث عن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة ثالث بجروح".

وأكد بهير أحمدي، الناطق باسم حاكم قندهار، أن الحادث وقع في قاعدة عسكرية أفغانية.

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وتشكل الهجمات "من الداخل" -وينفذها جندي "عدو مندس"- تهديدا قائما في أفغانستان للقوات الدولية والجيش الوطني.

وكان جندي أفغاني قتل بالرصاص، في 17 يوليو/تموز، ضابطا كبيرا برتبة كولونيل في الجيش، خلال قيامه بزيارة لتقييم الوضع في ولاية غزني (شرق)، وتبنت حركة طالبان الهجوم.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا أثناء المواجهات منذ بداية العام الجاري إلى 12، بينما تجري واشنطن حوارا مباشرا غير مسبوق مع طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام يسمح ببدء الانسحاب من أفغانستان.

وقتل نحو 2300 عسكري أمريكي وجرح أكثر من 20 ألفا و400 آخرين في أفغانستان منذ نهاية 2001، عندما قام تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بغزو أفغانستان وطرد طالبان من السلطة.

لكن عدد القتلى في صفوف الأمريكيين تراجع إلى حد كبير بعد 2014، عندما لم تعد لبعثة الحلف الأطلسي مهمة قتالية.

وأعرب الرئيس دونالد ترامب مجددا عن رغبته في وضع حد "للحروب التي لا تنتهي"، لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج.