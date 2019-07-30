الان تتابع أمريكا تطالب ألمانيا رسميًا بالمشاركة في مهمة مضيق هرمز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برلين – وكالات – الخليج 365
طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا، رسميا، المشاركة في تأمين حركة النقل التجاري بمضيق هرمز.
جاء ذلك على لسان متحدثة باسم السفارة الأمريكية في برلين، اليوم الثلاثاء، لوكالات الأنباء.
وقالت المتحدثة: “طلبنا من ألمانيا رسميا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا للمساعدة في تأمين مضيق هرمز ومكافحة العدوان الإيراني”.
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