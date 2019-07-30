ألمانيا تشن حملة للبحث عن تنظيم إجرامي يميني متطرف

جدة - عمرو شويل برلين – وكالات - الخليج 365

شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات وتفتيش في ولايات سكسونيا-أنهالت وهيسن وسكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا، اليوم الثلاثاء، للاشتباه في تشكيل تنظيم إجرامي يميني متطرف.

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وأعلن الادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الألمانية أن ستة متهمين شكلوا عام 2018 التنظيم السري “لواء العاصفة”، وهو الجناح المسلح لتنظيم “لواء الذئاب”، الذي يهدف إلى “إعادة إحياء وطن حر” وفقا لـ”قانون العادات الجرماني”.

وبحسب التحقيقات الحالية، يعتنق المتهمون أفكارا يمينية متطرفة.

وذكر الادعاء العام أنه لم يتم القبض على أحد خلال الحملة.