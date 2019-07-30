شكرا لقرائتكم استيعاب المعجبين موهبة يفتقدها نجوم "العضلات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - العلاقة بين الفنانين ومعجبيهم دائما يحكمها التوقيت و المزاجية .. فعلاقة النجوم المخضرمين بمعجبيهم باتت أكثر هدوءا في التعامل .. فيما بات نجوم اليوم الشباب يحيطون أنفسهم بالحراس الذين يقومون بدفع المعجبين خارج المسرح بعيدا عن الفنان أو حتى توجيه كلام قاس لهمالمزيد في تقرير الزميل جميل ضاهر

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