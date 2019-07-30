جريصاتي من عين التينة: الرئيس عون لن يطعن بالموازنة وسيوقّعها

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ في تصريح من ​عين التينة​ اثر لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ان "​الرئيس ميشال عون​ لن يطعن بالموازنة وسيوقعها وهو كان يأتمن دوائر القصر على قراءة متأنية للموازنة قبل التوقيع"، لافتا إلى انه "أقرت في عهد الرئيس عون 3 موازنات وأنجزت في وزارة المالية دراسة الحسابات المالية النهائية من العام 1993 وفي عهده أيضا تم التأكيد على ضرورة ان تقر قطوعات الحساب".

وكشف ان "الرئيس عون سيبادر إلى توجيه رسالة إلى مجلس النواب بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتفسير المادة 80، وناقشنا مع بري الآلية التي علينا ان نتبعها، والأهم ان نتفق جميعا على مفهوم الوفاق الوطني". وأضاف "هناك خطوات أخرى تكلمنا بها سأتركها طي الكتمان لأنني لم أتكلم مع الرئيس ميشال عون لاتخاذ القرارات المناسبة حولها".