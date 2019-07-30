الحريري: للخروج من المخاوف في موضوع إعطاء المرأة الجنسية لأولادها

شدد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، على أنه "في موضوع إعطاء ​المرأة اللبنانية​ الجنسية لأولادها يجب الخروج من المخاوف وعدم تحميل الموضوع أكثر مما لا يحتمل"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن نترك المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي دون حقوقها وأن لا يكون هناك جنسية لأولادها، في المقابل الرجل يتزوج وبعد كم شهر زوجته تحصل على الجنسية. فإما أن نمنع الأمرين أو نوافق على الأمرين".

وخلال ​مؤتمر​ صحافي للإعلان عن مسار قانوني يخص المرأة اللبنانية، لفت الحريري الى أن "هذه الأجندة من أهم الأجندات التي تعمل عليها ​الحكومة​"، معربا عن أسفه لأنه "الى الآن هناك مقاومة من قبل البعض لإدخال المرأة الى العمل السياسي بسبب الظنون".

ورأى أن "المرأة تعلم السياسيين في أماكن عدة كيف يحصل العمل في الوزارات وكيف يمكن تحسين هذا العمل وكيف يمكن محاربة الهدر و​الفساد​ وكيف تحصل المتابعة"، مبينا أنه "بين الوزيرات الصفدي وبستاني والحسن وشدياق، الناس يرون الصورة كيف تغيرت والتعاطي كيف تغير كليا. ووزيرة ​الطاقة​ ​ندى بستاني​ حلت مشكلة عمرها 20 سنة في ​المنصورية​".

وشدد الحريري على أن "هناك أمورا كثيرة يجب تعديلها في القانون، وهذا الأمر من مسؤولية وزيرة ​الدولة​ لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي مع كل النائبات في ​المجلس النيابي​. الأجندة معروفة وأتمنى أن يكون يوما ما مكاني امرأة وأن نرى تغييرا فعليا في القرار السياسي"، مؤكدا أنه "آن الأوان لأن نأخذ القرارت دون أن نخاف من التغيير ومن إستلام المرأة لمسؤوليات كبيرة".

وأشار الى أنه "في معظم الأحزاب السياسية كل من يحضر الدراسات والإستنتاجات والأمور الأسياسية، سياسيا وإقتصاديا وبيئيا أو في مجال الأشغال، الأساس في كل هذا العمل هو إمراة. وأنا فخور بعنصر المرأة"، مشددا على أن "دور المرأة أساسي ويجب أن نقوم بأمور جدية وسأكون الداعم الدائم بهذا الموضوع ".