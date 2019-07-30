اشتية: تشكيل لجنة لتنفيذ قرار القيادة بتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل

لفت رئيس الوزراء الفلسطيني، ​محمد اشتية​ إلى ان "​القيادة​ الفلسطينية، شكّلت لجنة لتنفيذ قرارها الخاص، بتعليق الاتفاقيات مع إٍسرائيل"، مشيراً إلى ان "قرار القيادة جاء نتيجة خرق ​إسرائيل​ لكل الاتفاقيات الموقعة مع ​منظمة التحرير الفلسطينية​".

والخميس، قال الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، إن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك.