اشتية: تشكيل لجنة لتنفيذ قرار القيادة بتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل

لفت رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إلى ان "القيادة الفلسطينية، شكّلت لجنة لتنفيذ قرارها الخاص، بتعليق الاتفاقيات مع إٍسرائيل"، مشيراً إلى ان "قرار القيادة جاء نتيجة خرق إسرائيل لكل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية".
والخميس، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك.
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