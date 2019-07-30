مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء انزلاقات أرضية في فيتنام

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في مدينة هاغيانغ شمال شرقي ​فيتنام​"، موضحةً أن "هذه ​الأمطار​ تسببت أيضا بأضرار كبيرة في بعض الطرقات و الجسور بالمدينة".

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