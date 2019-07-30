أيوب التقى سفير إندونيسيا وبحث معه التعاون بين الجامعة والسفارة الإندونيسية

استقبل رئيس الجامعة ال​لبنان​ية ​فؤاد أيوب​، السفير الإندونيسي في لبنان هاجريانتوي طهاري حيث جرت متابعة التعاون الذي بدأ بين ​الجامعة اللبنانية​ والسفارة الإندونيسية منذ ثلاث سنوات وإنشاء زاوية فنية ثقافية تعكس ثقافة ​إندونيسيا​ في كلية الفنون الجميلة والعمارة، واستكمال ​النقاش​ من أجل توقيع أولى الاتفاقيات بين الجامعة اللبنانية وجامعات إندونيسية في الخريف المقبل.

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