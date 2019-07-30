جنايات جبل لبنان أنزلت الأشغال الشاقة مدة 25 عاما بقاتل سارة الأمين

أصدرت هيئة ​محكمة الجنايات​ في ​جبل لبنان​ برئاسة القاضي ايلي الحلو حكمها في جريمة قتل سارة الأمين على يد زوجها علي الزين، فقضت بإنزال السجن والأشغال الشاقة مدة 25 عاما ودفع مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية لورثة المغدورة. وكان الزين قد أقدم فجر يوم 19 أيار 2015 على تفريغ 17 رصاصة من سلاح كلاشينكوف ما أدى الى وفاتها على الفور. وتعتبر هذه الجريمة من أبرز جرائم ​العنف الأسري​ التي سجلت خلال السنوات العشر الأخيرة.

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