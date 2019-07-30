عبدالساتر والخازن: نستنكر الإنتهاك الفاضح للمقدسات المسيحية في العروض الفنية

إستقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران ​بولس عبد الساتر​، رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، قبَيل سفر الأخير إلى روما و​باريس​ و​الولايات المتحدة الأميركية​. ولفت الخازن في تصريح بعد اللقتء الى "أننا تداولنا في الأوضاع العامة المراوحة في الأزمات، ومدى تأثيرها السلبي على الأوضاع المعيشية والإقتصادية، فضلاً عن أهمية الخروج من هذه الدوامة المضطربة إستباقًا لصدور التصنيفات المالية الدولية في منتصف آب المقبل، وإنعكاساتها على مقررات مؤتمر "سيدر" الدولي"، مشيرا الى "أننا إستنكرنا الإنتهاك الفاضح للمقدسات ​المسيحية​ في العروض الفنية التي تمس شعائرنا الدينية، وإعتبرنا مثل هذا التطاول غير المسبوق على الحرمات والحريات الدينية، تحت شعار ​حرية التعبير​، يتطلّب إجراءات قضائية عاجلة لوضع حد لهذه الحرية "الخليعة" التي لا يمكن أن تمرّ من دون أي عقاب".

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