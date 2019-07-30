النشرة: مسيرة جماهرية حاشدة في صيدا مساء اليوم بدعوة من اسامة سعد

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، انه من المقرر، ان تنطلق في ​مدينة صيدا​ تظاهرة ​لبنان​ية – فلسطينية مشتركة، جماهيرية حاشدة عند الساعة السابعة من مساء اليوم دعا اليها الامين العام لـ "​التنظيم الشعبي الناصري​" النائب ​اسامة سعد​ واللقاء السياسي اللبناني - الفلسطيني وذلك رفضا لقرار وزير العمل اللبناني ​كميل ابو سليمان​ بشأن المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين في لبنان بفرض حصولهم على اجازات عمل.

وتعتبر التظاهرة هي الاولى في مدينة لبنانية شجبا لقرار وزير العمل ابو سليمان، والنشاط الاحتجاجي الثاني، بعد الاعتصام الحاشد الذي اقيم في ​ساحة الشهداء​ بدعوة من "​الجماعة الاسلامية​" و"​هيئة العلماء المسلمين​" في لبنان و"​رابطة علماء فلسطين​" و"​القوى الاسلامية​" في ​مخيم عين الحلوة​، حيث توقعت مصادر صيداوية، ان تكون حاشدة في ظل الحرص الفلسطيني على تأكيد التلاحم الفلسطيني - اللبناني من جهة، وحشد المشاركة من مخيم عين الحلوة وباقي ​المخيمات الفلسطينية​ في منطقة ​الجنوب​ وخاصة الحركة النسائية ومن جيل ​الشباب​ الغاضب والمصمم على استمرار التحركات الاحتجاجية السلمية حتى يتراجع الوزير عن قراره.

واوضحت المصادر الى ان دعوات المشاركة في التظاهرة، قد عممت على "مواقع التواصل الاجتماعي" بشكل لافت، كي تكون "مدوية" عاليا في رفع الصوت الفلسطيني - اللبناني المعترض سلميا على الاجحاف الذي يلحق بأبناء ​الشعب الفلسطيني​ في لبنان، في الوقت الذي يحتاج فيه الى كل الدعم والتأييد واقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية، من اجل مواجهة "​صفقة القرن​" وقطع الطريق علىالتهجير الذي بدا يستعيد نشاطاه بشكل لافت.