عسيران حيا القمة الروحية: نأمل ان تأتي بما هو مطلوب من الشعب اللبناني

حيا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ القمة الروحية الاسلامية – ​المسيحية​ التي انعقدت في دار مشيخة طائفة الموحدين الدروز، قائلا "نأمل ان تأتي القمة الروحية بما هو مطلوب من الشعب ال​لبنان​ي التواق لحياة كريمة واستقرار عام في لبنان".

وفي تصريح له، لفت عسيران الى ان "المناكفات المستمرة تنذر بمشاكل اكبر لاعطاء ​اسرائيل​ المزيد من القوة لتنال من لبنان ومكانته ولست ادري هنا ان كانت اسرائيل تريد ان تقيم حروبا علينا ونحن نقيم حروبا ضد بعضنا البعض"، مشيراً إلى أن "الانتخابات النيابية الاخيرة اكبر برهان على عدم رضا اللبنانيين على احوالهم التي يديرها ابناء ال​سياسة​ ولذا لم يكن هناك اقبال من اعداد الناخبين كما كان يحصل سابقا وان جميع القيادات اللبنانية مدعوة للعمل للمصلحة العامة، فمن غير الممكن ان يكون هناك سيادة للقانون في بلدنا، المطلوب اليوم الحكمة من الرؤساء والسياسيين لاعادة لبنان الى مكانته الميمونة ".