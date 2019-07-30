الريس: كلما حاولتم تطويق جنبلاط كلما تعملق وخرج أكثر قوة

رأى مفوض الاعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​ خلال حفل تكريم للصحافي الشيوعي نبيل حاوي أن "البعض يظن أن التاريخ النضالي انطلق معه"، توجه إليهم بقوله "عودوا إلى التاريخ، تاريخ ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ والحزب الشيوعي ال​لبنان​ي. عودوا إلى الجبهة الإشتراكية الوطنية. عودوا إلى ​الحركة الوطنية​ اللبنانية. عودوا إلى ​كمال جنبلاط​ ونضالاته في ال​سياسة​ والحرية والديمقراطية. عودوا إلى ​وليد جنبلاط​ الذي حافظ على الوجود السياسي في حقبة الحرب، وقاد مصالحة الشجعان في حقبة السلم".

وقال: "اخرُجوا من قمقم الطائفية والمذهبية الذي وضعتم أنفسكم فيه، ففي هذا البلد قيادات ورموز وأحرار لا ينتظرون شهادتكم. في هذا البلد أعلام مثل جورج ونبيل حاوي، قبل ​سمير قصير​ و​جبران تويني​، مثل كبير الشهداء كمال جنبلاط الذي قدم نفسه شهيدا دفاعا عن استقلال لبنان وعروبته".

وتوجه "إلى هؤلاء الذين يظنون أن بإمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نقول لهم: لن تنالوا، ليست ​المختارة​ التي تحاصر. ليس وليد جنبلاط هو الذي يحاصر، بل على العكس، كلما حاولتم تطويقه، كلما تعملق وخرج أكثر قوة وشجاعة وعنفوانا".