الريس: كلما حاولتم تطويق جنبلاط كلما تعملق وخرج أكثر قوة

رأى مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس خلال حفل تكريم للصحافي الشيوعي نبيل حاوي أن "البعض يظن أن التاريخ النضالي انطلق معه"، توجه إليهم بقوله "عودوا إلى التاريخ، تاريخ الحزب التقدمي الإشتراكي والحزب الشيوعي اللبناني. عودوا إلى الجبهة الإشتراكية الوطنية. عودوا إلى الحركة الوطنية اللبنانية. عودوا إلى كمال جنبلاط ونضالاته في السياسة والحرية والديمقراطية. عودوا إلى وليد جنبلاط الذي حافظ على الوجود السياسي في حقبة الحرب، وقاد مصالحة الشجعان في حقبة السلم".
وقال: "اخرُجوا من قمقم الطائفية والمذهبية الذي وضعتم أنفسكم فيه، ففي هذا البلد قيادات ورموز وأحرار لا ينتظرون شهادتكم. في هذا البلد أعلام مثل جورج ونبيل حاوي، قبل سمير قصير وجبران تويني، مثل كبير الشهداء كمال جنبلاط الذي قدم نفسه شهيدا دفاعا عن استقلال لبنان وعروبته".
وتوجه "إلى هؤلاء الذين يظنون أن بإمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نقول لهم: لن تنالوا، ليست المختارة التي تحاصر. ليس وليد جنبلاط هو الذي يحاصر، بل على العكس، كلما حاولتم تطويقه، كلما تعملق وخرج أكثر قوة وشجاعة وعنفوانا".
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