توقيف شخصين حاولا تهريب كمية من المخدرات إلى داخل احد السجون

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 29/7/2019، تمكن عناصر مخفر ​ضهر العين​ التابع لفصيلة اميون في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف كل من: - ن. ف. (مواليد عام 1966، لبنانية) - ح. ق. (مواليد عام 1987، لبناني) لإقدامهما على محاولة تهريب مواد مخدرة عبارة عن: - /35.94/ غ بودرة بيضاء. أكثر من نصف كلغ من مادة ​حشيشة الكيف​. /141.08/ غ من الحبوب المخدرة. كانت جميعها مخبأة بطريقة احترافية داخل علب عصير، لتصل الى الموقوف (ع. د.) في ​مستشفى​ للأمراض العصبية، وكانت معدة للتهريب عبر بلعها الى أحد السجون. التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص.

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