النشرة: استئناف أعمال ما تبقى من السياج المعدني في الجزء العلوي من الجدار العازل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "إحدى الورش الاسرائيلية استأنفت تركيب ما تبقى من سياج معدني في الجزء العلوي من الجدار العازل مقابل ​بلدة كفركلا​ في المنطقة المعروفة بالعبارات إلى الغرب من ​مستعمرة المطلة​ وهذا ويسجل بموازاة ذلك تواجد لعدد من الجنود الاسرائيليين في محيط المكان الذي يتم العمل فيها يقابله في الجانب اللبناني دوريات وأعمال مراقبة مشتركة بين ​الجيش اللبناني​ و قوات "اليونيفيل".

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