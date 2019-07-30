اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بعد مشاهدة رؤساء ​الطوائف​ في القمة الروحية في دار ​الطائفة الدرزية​ تاكدت ان الدماء قد جفت من عروق النظام الطائفي في ​لبنان​"، مشيراً إلى أن "رغم كل الارانب فان الزعماء الطائفيين الى زوال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن يعقوب: الزعماء الطائفيين الى زوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.