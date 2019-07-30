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وبحسب موقع "سي بي إس نيوز"، فإن جون لانيك، البالغ 36 عاما، عثر على قطعة من الألماس يزيد وزنها عن القيراطين.
وأجرى المدرس الذي ينحدر من ولاية نبراسكا، عملية بحث دؤوبة، طيلة ساعات، بعدما رصد الحجر الكريم، عن طريق المصادفة، على بعد أربعة أمتار ونصف المتر. © متوفر بواسطة Sky News Arabia
وقال إنه أخذ أولاده إلى المنتزه لأجل الاستجمام، وحين رأى الحجر الكريم في البداية، لم يكن متأكدا من العثور على شيء مهم، وأوضح أنه بدا مثل المياه في البداية.
وقام المدرس بأخذ القطعة إلى مركز مختص في الألماس، فتم إخباره بأنه صار يملك أكبر حجر كريم جرى العثور عليه خلال العام الجاري.
وإذا كان الرجل قد عثر على هذا الحجر الكريم، فلإنه استفاد من هطول المطر، بشكل غزير، خلال الآونة الأخيرة، وهو ما جعل أشياء كثيرة تطفو إلى السطح.
ولم يوضح لانيك ما إذا كان ينوي الاحتفاظ بالحجر الكريم في المستقبل أم إنه ينوي بيعها، لكنه أوضح أنه يريد الإبقاء عليها في الوقت الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحظ يبتسم لمدرس أميركي في إجازته الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.