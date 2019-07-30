رئيس المجلس العسكري السوداني: مقتل متظاهرين في مسيرة الاثنين “جريمة غير مقبولة”

أكد رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، أن مقتل متظاهرين في مسيرة الاثنين في الأبيض كبرى مدن ولاية شمال كردفان يعتبر “جريمة غير مقبولة”، على ما ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء.

وقال البرهان في تصريحات لمجموعة صحافيين نقلها التلفزيون الرسمي: “ما حدث في الأ بيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة”، في إشارة لمقتل خمسة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب ثانويين في المدينة الواقعة في وسط البلاد.

وقرر المجلس العسكري الحاكم في السودان تغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني ليصبح اسمه “جهاز المخابرات الوطني”.

وأوضح مصطفى أن تغيير الاسم تم بموجب مرسوم دستوري أصدره رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وذلك “في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد”.