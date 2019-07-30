ترامب لمحمد السادس: لايزال أمامنا الكثير لإصلاحه واتفاقية التجارة بيننا تمثل “شراكة قوية”

عشية احتفال الملك محمد السادس، بتربعه على العرش لعقدين من الزمن، بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببرقية للملك محمد السادس، حيث تحدث في بداية برقيته عن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين المغرب والولايات المتحدة، وقال ترامب إنها تمثل شراكة قوية، مشيرًا إلى قوة علاقة البلدين على المستوى الثقافي والتربوي.

وذكر ترامب، أنه واثق من صلابة علاقة البلدين مشيرًا إلى أن المغرب والولايات المتحدة سيمضيان في تعزيز العلاقات الدبلوماسية وقال الرئيس: “أنا واثق من أننا سنبني اتفاقية التجارة الحرة (FTA) ، وشراكتنا الأمنية القوية وعلاقاتنا الثقافية والتربوية المتنوعة لضمان مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا لشعبينا”.

وبعد أن أشار إلى أن البلدين “شجعا مبادلات تجارية متوازنة ومتبادلة”، أبرز الرئيس الأمريكي أنه “لا يزال أمامنا الكثير لإنجازه معًا، وخاصة مواصلة مواجهتنا للتطرف بجميع أشكاله، وتعزيز التسامح والتفاهم الديني، وتثمين الأولويات المشتركة في إفريقيا، ومواصلة تطوير الروابط الثقافية بين بلدينا التي تعتبر خير دليل على صداقتنا لأكثر من 240 عاما”.

ووقعت الولايات المتحدة والمغرب اتفاقية التجارة الحرة في عام 2004، وقد دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006 وبموجب هذه الاتفاقية تم ازالت التعريفات الجمركية على أكثر من 95 في المائة من المنتجات فورا. كما جرى إلغاء التعريفات على معظم المنتجات المتبقية على مدى فترة من 9 سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.