استعدادا للموسم القادم.. الفتح الرباطي يتعادل مع منتخب ليبيا

انتهت المباراة الودية التي جمعت أمس الاثنين، بين فريق الفتح الرياضي الرباطي، والمنتخب الليبي للاعبين المحليين بالتعادل دون أهداف.

وتدخل المواجهة في إطار استعدادات كل طرف للاستحقاقات التي تنتظره، إذ يحضر الفتح لمنافسات البطولة الاحترافية، وكأس العرش، بينما يستعد المنتخب الليبي لمباراتيه الحاسمتين، شتنبر القادم، أمان منتخب تونس، في إطار الإقصائيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، الكاميرون 2020.

وخاض منتخب ليبيا ثالث مباراة له في المغرب، الذي اختاره للدخول في معسكر إعدادي انطلق في 10 من يوليوز الجاري، ويستمر إلى غاية فاتح غشت المقبل.

وكان المنتخب الليبي تفوق على اتحاد طنجة بهدفين دون رد، في مواجهة جرت بالملعب الملحق لمركب ابن بطوطة، قبل أن ينهزم بهدف نظيف أمام نهضة بركان.