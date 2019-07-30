القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن القيادة الفلسطينية، شكّلت لجنة، صباح اليوم الثلاثاء، لتنفيذ قرارها الخاص، بتعليق الاتفاقيات مع إٍسرائيل.
وأضاف اشتية، في كلمته في المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية المنعقد في رام الله، أن قرار القيادة جاء "نتيجة خرق إسرائيل لكل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية".
وكان قد صرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس الماضي، أن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك.
واعتبرت حركة حماس القرار أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ويتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وأضافت: "ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي".
وطالبت الحركة بالبدء "بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة".
يشار إلى أن أعمال المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية، قد انطلقت اليوم في مدينة رام الله، بحضور 100 مشارك يمثلون الأحزاب السياسية من 25 دولة في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتية يؤكد تشكيل لجنة لتنفيذ تعليق الاتفاقيات مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.