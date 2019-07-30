تعرف على منافذ بيع تذاكر مباريات اسود الرافدين في غرب آسيا

رياضة 2019-07-30 | 11:03 258 مشاهدة اعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن منافذ بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني في بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم. وستنطلق البطولة اليوم الثلاثاء في ملعب كربلاء الدولي حيث يلتقي العراق مع لبنان في الساعة السابعة والنصف مساء تعقبها في العاشرة والنصف مباراة اليمن وفلسطين. وفيما يلي منافذ بيع التذاكر: ملعب كربلاء الأولمبي في البوابات الخارجية

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