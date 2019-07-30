تعرف على منافذ بيع تذاكر مباريات اسود الرافدين في غرب آسيا

2019-07-30 | 11:03
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اعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن منافذ بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني في بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وفيما يلي منافذ بيع التذاكر:
ملعب كربلاء الأولمبي في البوابات الخارجية
تجهيزات علي كساب في كربلاء
مقهى الزوراء الرياضي في كربلاء
تجهيزات مصطفى السوداني في النجف – الحلة
مسبح الشعب في بغداد
الوكيل الرئيسي - فندق البارون في كربلاء
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